Китайські вчені вважають, що через постійний стрес, який відчувають діти, у них настає раннє статеве дозрівання. А це, в свою чергу, може призвести до розвитку важких недуг.
Співробітники Університету Зчідженг в КНР стверджують, що при стресі в організмі дітей підвищується рівень тестостерону. Це призводить до того, що статеве дозрівання у неповнолітніх настає раніше. А це підвищує ризики розвитку онкологічних хвороб.
Під час дослідження вчені з'ясували, що частіше раннє статеве дозрівання настає у дітей, які мають низький соціальний та економічний статус, адже саме ці діти частіше відчувають стреси. Тож батьком радять, по можливості, відгородити своїх дітей від переживань і різних конфліктів, пише nastroenie.com.ua.