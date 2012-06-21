В Опішному триває XI Міжнародний молодіжний гончарський фестиваль. Як і щороку, його творчою базою стала Державна спеціалізована художня школа-інтернат імені Василя Кричевського. Попри те, що на Полтавщині до таких фестивалів уже звикли, цьогорічний, як і попередні, має родзинку. Нею гончарі вважають конкурсні роботи, яких тут представлено чималенько.
«Захід цінний не лише конкурсними роботами, — уточнює координатор і директор фестивалю Людмила Овчаренко, — а передовсім тим, що юні митці мають змогу брати майстер-класи у провідних художників-керамістів з усього світу». За її словами, мета фестивалю — залучення до заняття гончарством і вивчення історико-мистецьких досягнень гончарства школярів і молоді; розвиток традицій, популяризація молодіжної художньої творчості.
Заступник голови Полтавської облдержадміністрації Олег Пругло на фестиваль приїхав уперше. «Коли дивлюся на ці глиняні вироби, згадую дідуся й бабусю, — каже він. — Коли за святковим столом збиралася вся родина, бабусині фірмові страви — вареники й борщ — подавали у глиняному посуді. І вони навіть смачнішими ставали. А фестиваль — це передовсім спілкування та обговорення планів».
Цьогоріч до Опішного з’їхалися 37 митців віком 10—23 роки. Прибула делегація з Молдови. Вони позмагаються у трьох номінаціях: «Кераміка», «Образотворче мистецтво» та «Інші види декоративно-ужиткового мистецтва». З відкриттям дійства учасників фестивалю привітали і побажали їм творчих успіхів, жаги до роботи й мирного неба над головою заслужений майстер народної творчості України, лауреат Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Івана Нечуя-Левицького Микола Пошивайло і майстер-вишивальник, заслужений майстер народної творчості України Григорій Гринь. Листом привітав учасників міністр культури Євген Нищук.
А 1 липня, на День гончаря, в Опішному відкриється наступний міжнародний фестиваль гончарства.