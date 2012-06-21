«Чому він» — типова романтична комедія, створена за усіма канонами американської кіноіндустрії. Тут ви побачите й неймовірну історію кохання, й гумор, інколи вульгарний, тож не рекомендую переглядати фільм із неповнолітніми дітьми. Не обійшлося і без боротьби за своє кохання, яка традиційно закінчується хеппі-ендом.
Та особисто для мене фільм був про стосунки батьків та дітей. Завуальовано порушено проблему батьків і дітей. Батько не хоче усвідомити той факт, що його донька вже доросла й самостійно все вирішує, навіть може вийти заміж за мільйонера. Він так опирається очевидному, що ледь не руйнує її щастя.
Як за допомогою новітніх технологій, медитації та гурту «Kiss» сталося примирення між різними поколіннями, але було зірвано весілля? Не пропустіть у кінотеатрах з 12 січня «Чому він».
Настя ІВАНЦОВА
для «Урядового кур’єра»