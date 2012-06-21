Вчені з Єля випадково розкрили секрет невмотивованої агресивності раку шкіри, коли злоякісні клітини зливаються з імунними тілами і самостійно рухаються в організмі.
«Тепер нам потрібно зрозуміти, як насправді відбувається цей процес злиття. У ньому, як нам здається, є безліч етапів, і до кожного можна підібрати ключ, щоб їх знешкодити. У майбутньому ми зможемо пригнічувати метастазування меланоми, перешкоджаючи цьому злиттю», — заявив Джон Павелек (John Pawelek) з університету Колорадо в Боулдері (США).
Імунна система людини зазвичай непогано справляється зі стримуванням первинних пухлин, клітини яких весь час знаходяться всередині них. Але коли клітини набувають здатність рухатися самостійно, виникають метастази, які імунна система з якихось причин просто не бачить і не намагається їх знешкодити. Згідно із статистикою американських медичних служб, понад 90% смертей від раку припадає на метастази.
Джон Павелек та його колеги знайшли пояснення того, як виникають метастази і чому імунна система їх не чіпає, практично випадково, вивчаючи цікавий випадок розвитку раку шкіри у людини, яка раніше пройшла процедуру пересадки кісткового мозку.
Вчені виявили, що геноми ракових клітин в його метастазах складався наполовину з ДНК самого хворого і наполовину – з ДНК донора кісткового мозку.
Детально вивчивши ці клітини, вчені прийшли до висновку, що таке дивне поєднання виникло через злиття лімфоцитів (клітин імунної системи, що знищують рак) і клітин меланоми. В результаті цього утворилася клітина, що володіє деякими рисами лімфоцита, в тому числі і його рухливістю, але при цьому продовжує безконтрольно розмножуватися.
Схожим чином, як вважають вчені, виникають і інші види метастаз при розвитку інших типів раку. Пригнічення цього процесу, на думку Павелека і його колег, помітно підвищить виживаність хворих і полегшить їм життя.