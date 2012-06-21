Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

Марку товариства з обмеженою відповідальністю «Мангуст ЛТД», яке спеціалізується на пошитті верхнього одягу, добре знають не лише на Харківщині, а й у всій Україні. Тут, на одному з найбільших підприємств текстильної промисловості, виготовляють не лише якісні, адекватної вартості речі, а й, за відгуками споживачів, практичні та модні пальта, куртки, плащі тощо.

На затребуваність на внутрішньому ринку, як кажуть, гріх скаржитися. Підприємство упродовж майже тридцяти років вистояло і в боротьбі з кризами, і у змаганні з конкурентами. За словами засновника товариства з обмеженою відповідальністю Олександра Монохонова виробництво розраховане на 500 робочих місць, і при повному завантаженні фабрика може випускати 40 000 виробів верхнього одягу на місяць. Однак нині тут через скорочення замовлень задіяна лише шоста частина робітників. А причини – дві – відмова від поставок до Росії, які раніше складали до 80% замовлень, та проблеми з доставкою продукції до потенційних партнерів.

В імпорті продукції харків’ян, які виготовляють також формений одяг для військових та поліцейських, зацікавлені, зокрема, Казахстан та Узбекистан, проте на питання як доправити туди свої вироби — відповіді поки що немає.

Ще одним каменем спотикання в розвитку підприємства стала пандемія коронавірусу, яка, втім також дала можливість завантажити виробництво замовленнями на пошиття масок та захисних костюмів. Ці замовлення та фінансова підтримка центру зайнятості, як розповів Олександр Монохонов, допомогли утримати працівників, а особливо — висококваліфікованих майстрів.

Голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, який недавно побував на підприємстві пообіцяв підтримку ХОДА у наповненні портфелю замовлень, зокрема й у можливому розміщенні державного замовлення на захисні маски та костюми, адже питання забезпечення засобами захисту залишається актуальним.