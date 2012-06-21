Через глобальне потепління температурний контраст між полюсами та екватором з року в рік скорочується. І це призводить до збільшення кількості та інтенсивності різних атмосферних процесів. Можна сказати, що відбувається певний «зсув» кліматичних зон.
Причиною цього, насамперед, є процеси, що відбуваються у Світовому океані, який відповідає за 90% процесів усіх природних явищ на планеті. Уявіть: верхній шар води Тихого та Атлантичного океанів з року в рік теплішає на 0,5 – 1 градус. Вода, випаровуючись, спричинює парниковий ефект, приблизно на 3% більший, ніж ми мали ще 10 років тому. При цьому іде «перекачування» тепла з океану в атмосферу і навпаки. Звідси ми маємо сильні пориви вітру, урагани, смерчі. Діставшись верхніх шарів атмосфери, вода з океанів та морів опускається на землю у вигляді опадів. При цьому, через різкі та хаотичні зміни температури і сильні пориви повітряних мас, йдуть дощі, де була посуха, і сніг, де його не очікували.
До слова, у Сахарі сніг випадає вже другий рік поспіль і п’ятий раз за останні 40 років! Тож зсув кліматичних зон може зробити сніг у цій зоні звичним явищем вже за декілька років. Тим паче, що взимку там температура може спадати й до мінус десяти градусів.