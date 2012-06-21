Вчені з Амстердамського вільного університету виявили сім генів, які підвищують ризик розвитку безсоння. Висновки дослідників опубліковані в журналі Nature Genetics.
Під час дослідження вчені проаналізували дані понад 113 тисяч людей. В результаті їм вдалося виявити сім генів, які пов'язані із скаргами на безсоння. Більш того, один з генів, MEIS1, раніше вже був асоційований з іншими розладами, зокрема, з синдромом неспокійних ніг.
Крім того, дослідники встановили, що поряд із загальними генетичними факторами розвитку безсоння існують також відмінності між статями. Зокрема, безсонням частіше страждають жінки – на поганий сон скаржилися 33% жінок і 24% чоловіків.
Також команда виявила сильну генетичну схожість з іншими захворюваннями, тривожними розладами, депресією, неврозами. Ці хвороби часто супроводжують безсоння.