Через мішки або синці під очима людина виглядає втомленою та нездоровою. Причини виникнення темних кіл можуть бути різними: від браку сну, неправильного харчування до генетики, алергії, роботи за комп'ютером, різних захворювань і навіть погоди.
Фахівці порталу PurWow визначили сім ефективних способів позбутися мішків під очима всього за тиждень. А якщо ці поради вам не допомогли, слід звернутися до лікаря.
Сім способів прибрати кола під очима:
1. Замініть каву зеленим чаєм
Здоровий і спокійний сон – головний засіб боротьби з синцями під очима. Варто зменшити кількість випитої кави, бо як правило, після декількох чашок нам важко заснути. Натомість зелений чай, в якому теж міститься кофеїн, не заважатиме заснути.
Крім того, зелений чай містить антиоксиданти, які захищають від передчасного старіння.
2. Додайте в раціон зелень
Овочі, які багаті на залізо (наприклад, шпинат і брокколі), дієво знешкоджують темні кола під очима, адже сприяють покращенню кровообігу.
Фіолетовий відтінок, який можна побачити під очима, це кровоносні судини під шкірою. Так як шкіра в цій зоні обличчя тонша, вони більш помітні. Чим краще рухається кров, тим менш виражені кола під очима.
3. Стежте за споживанням води
На появу мішків і кіл під очима також впливає зневоднення організму. Щоб зберегти запаси води, організм відкладає рідину, зокрема, і під очима. Пийте достатню кількість води, щоб почувати себе бадьоро і уникати кіл під очима.
4. Спіть на спині
Якщо під час сну голова злегка піднята, під очима не накопичується рідина, відповідно – не утворюються мішки і круги. Більше того, сон на спині запобігає появі зморшок.
5. Накладіть маску з петрушки
Ця зелень багата на корисні для шкіри вітаміни C і K. Візьміть ложку дрібно нарубаної петрушки, розімніть її, додайте кілька крапель гарячої води, розподіліть масу по мішечках з марлі і покладіть на очі.
6. Не забувайте про сонцезахисний крем
Аби шкіра під очима була здоровою – під час сну корисно використовувати живильний нічний крем. Але захищати шкіру потрібно і протягом дня, тому змащуйте зону навколо очей сонцезахисним кремом.
7. Накладіть на очі холодні компреси
Набряклість під очима можна забрати холодними компресами. Це можуть бути пакетики з льодом, охолоджені ложки, часточки огірка або картоплі.