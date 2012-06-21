До формування Середньострокового плану дій до 2022 року в межах ХІІІ засідання Ради керуючих Чорноморського банку торгівлі та розвитку в грецькому місті Салоніки долучився перший віце-прем’єр міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.
Під час обговорення Стратегії та пріоритетів роботи Чорноморського банку торгівлі та розвитку на наступні чотири роки Степан Кубів підкреслив, що банку слід дотримуватися справедливого співвідношення портфеля проектів та частки участі в капіталі.
«Частка України в капіталі Чорноморського банку торгівлі та розвитку втричі більша за її кредитний портфель, хоч маємо дуже гідні цілком готові для реалізації проекти. Наполягаю, що у 2019 році обсяг фінансування проектів в Україні має бути істотно збільшено, щоб досягти рівня, який відповідає частці України в капіталі банку», — зазначив Степан Кубів.
Він підкреслив важливість дотримання зважених підходів до запозичень, резервування та інвестування задля збереження високого кредитного рейтингу і високої ліквідності. «Для ухвалення рішень щодо пріоритетних сфер і конкретних проектів слід оцінювати виключно економічні чинники, а особливу увагу приділяти енергетиці, зокрема відновлюваній, підтримці МСП, розвитку інфраструктури тощо. Україна активно реалізує проекти в цих галузях, залучаючи системних інвесторів, і банк не повинен втрачати можливості участі в цих проектах», — наголосив урядовець.
Степан Кубів зауважив на важливості реалістичних цілей і запропонував залишити частку проектів банку в державному секторі на рівні 20—25% замість запропонованого підвищення до 35%, а фінансування інфраструктурних проектів у публічному секторі (довгострокові й високовартісні) здійснювати лише за умови їх фінансової окупності або шляхом участі в синдикації з міжнародними фінансовими організаціями, як Світовий банк, ЄБРР, Європейський інвестиційний банк.
«Подальший розвиток міждержавної операції країн Чорноморського регіону означає потребу нарощувати обсяги операцій у реальному секторі економіки, позаяк вони створюють найбільшу додану вартість і робочі місця», — зауважив Степан Кубів.
Він звернув увагу на економічні зміни в Чорноморському регіоні в галузі безпеки, міжнародної торгівлі і логістики. «Анексія українського Криму Російською Федерацією, блокування акваторій Азовського й Чорного морів, визнані резолюціями Генеральної Асамблеї ООН, незаконні торговельні обмеження з боку Росії на транзит товарів з території України — усе це руйнує багаторічні торговельно-економічні зв’язки, змінює міжрегіональні відносини і стає визначальним у формуванні подальшої стратегії ЧБТР у Чорноморському регіоні», — зазначив Степан Кубів.
Чорноморський банк торгівлі та розвитку, повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку, об’єднує 11 держав Організації чорноморського економічного співробітництва. Його створено для розвитку торговельно-економічної співпраці, підтримки миру й стабільності в Чорноморському басейні.
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