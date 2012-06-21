В Історико-культурному комплексі «Запорозька Січ» Національного заповідника «Хортиця» відкрилася нова експозиція «Часи козацькі — Січі Запорозькі».
На унікальній виставці, розміщеній в одному з куренів, можна побачити артефакти одразу чотирьох січей: Хортицької, Чортомлицької, Кам’янської і Нової (Підпільненської). Історія кожної представлена через персоналії знаменитих кошових отаманів різних епох: Дмитра Вишневецького, Івана Сірка, Костя Гордієнка та Петра Калнишевського. Серед експонатів — унікальні козацькі шаблі, татарські ятагани, пістолі, інша зброя, прапори, монети, предмети побуту та церковного вжитку. Унікальність експозиції в образотворчому підході до зображення подій тих часів. Так, отамана Івана Сірка представлено в образі вовка, а в експозиції задіяні живі козаки. Зброя, кераміка, клейноди розташовано так, що глядачі нібито стають дійовими особами історичних подій. Можна навіть уявити шахову партію з експонатів. А дзеркальні панно дають змогу відвідувачам опинятися в оточенні козаків різних періодів, століть та професій.
Експонати для виставки обрали із власних фондів Національного заповідника «Хортиця», Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.Яворницького та Нікопольського державного краєзнавчого музею.
— Традиційно Запорозьку Січ представляють як щось незмінне, усталене, статичне, — каже генеральний директор Національного заповідника «Хортиця» Максим Остапенко. — Ця експозиція покликана зруйнувати міф і показати, що в XVI та XVIII століттях Запорозька Січ була зовсім різноманітною.