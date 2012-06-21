Окрасою села Заозерного, що в Тульчинському районі на Вінниччині, став парк, який днями урочисто відкрили. Цікаво, що допомогла його створити історія. Заозерне (до 1965 року — Паланка) засноване козаками на початку XVІІ століття в часи Богдана Хмельницького. За чотири століття село пережило безліч сумних і радісних подій.
На Великдень 1672 року воно було повністю спалене турками. Загинули майже всі жителі, згоріла й церква. Втім, ті, хто залишилися живими, відродили його. Щоб історію свого села знав кожний його житель, особливо молодь, сільська рада написала проект зі створення історичного «Парку-виставки «Чотири століття просто неба», який виборов грант обласного конкурсу розвитку територіальних громад. На основі спогадів та писемних джерел було видано книгу «Паланка — село козацьке». А за екологічні кошти місцевого бюджету висадили зелені насадження. До реалізації проекту також долучилися кілька підприємств.