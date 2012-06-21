Службову вівчарку батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Луганськ-1» на ім’я Каппі, що зазнала травми, прооперували із встановленням імплантата в ногу. Символічно, що тварина проходить реабілітацію в спецпідрозділі в місті Щастя.
«Війна розкрила найкращі якості людяності і турботи за ближнього, навіть якщо це брат (сестра) наш менший», — каже прес-офіцер відділу зв’язків з громадськістю ГУ Національної поліції у Луганській області Валентин Ткалич. За його словами, співробітники батальйону після поранення не дали приспати собаку, волонтери і спонсори надали необхідні кошти на імплантат з Німеччини, а лікарі і медсестри безкоштовно зробили операцію й лікували вівчарку. І тепер командир підрозділу Олександр Ситник ставитиме Каппі на ноги і готуватиме до подальшої служби.