Після тривалого лікування в Бостоні до Нового Роздолу, що на Львівщині, повернулася 4-річна Анна Романчук. ЇЇ життя американські лікарі рятували впродовж трьох місяців, після того, як у вересні дівчинка отримала численні опіки всього тіла, повідомляє сайт облдержадміністрації.
Попри дуже низькі шанси на виживання, американські лікарі взялися рятувати дівчинку. «Зараз після майже 20 операцій та трьох місяців, проведених у відділенні інтенсивної терапії, Аня говорить, посміхається, і потрохи ходить», — розповів начальник служби у справах дітей Львівської ОДА Володимир Лис.
За його словами, більшу частину витрат з транспортування Ані до однієї з клінік у США покрили за рахунок фонду Товариства Червоного Хреста, а лікування забезпечила лікарня у Штатах.
Нагадаємо, що у вересні дівчинка отримала серйозні опіки через дитячі пустощі з вогнем. На Ані зайнявся одяг і полум’я завдало 65% опіків тіла, з них лікарі діагностували 50% — глибоких і важких. Дитина була у критичному стані в реанімації Лікарні №8 м. Львова, де за її життя боролися українські медики. Але рятувати її в Україні хтозна чи вдалося б, адже потрібні були дорогі ліки.
Зауважимо, в бостонській клініці не вперше рятують українських дітей, які отримали важкі опіки.