Хтось із них нагадує вашого сусіда, знайомого, товариша. І кожен чийсь син, брат, батько. Ці хлопці прийшли до Десантно­штурмових військ, щоб захистити від окупантів свої маленькі всесвіти, з яких і складається наша країна. Вони мужні, сильні, витривалі, вмотивовані. Попри пройдене й пережите залишаються щирими, добрими, людяними.

Наші бойові побратими вміють воювати і відпочивати, бути сильними й добрими, мужніми й зворушливими. Людяність — це те, що об’єднує їх перед лицем небезпеки і в повсякденні.

У будь-­яких ситуаціях міць підрозділу визначають люди. У цивільному житті вони мали різні фахи, різні політичні чи суспільні вподобання. Та зараз їх об’єднує ненависть до окупантів і незбориме бажання визволити від них рідну землю. Спілкуючись із побратимами, переконуєшся: вони зроблені з особливого матеріалу, який не гнеться, не ламається й не піддається корозії. Завдяки їм перемога стає ближчою.

Юрій МЕДУНИЦЯ,

офіцер служби зв’язків з громадськістю 46 оаембр,

для «Урядового кур’єра»