Хтось із них нагадує вашого сусіда, знайомого, товариша. І кожен чийсь син, брат, батько. Ці хлопці прийшли до Десантно­штурмових військ, щоб захистити від окупантів свої маленькі всесвіти, з яких і складається наша країна. Вони мужні, сильні, витривалі, вмотивовані. Попри пройдене й пережите залишаються щирими, добрими, людяними.

Віджатий у ворога кулемет уже давно працює проти своїх колишніх господарів

Точність розрахунків і вимірювань – запорука вдалих влучань

Без почуття гумору на війні, як без боєкомплекту

Наші бойові побратими вміють воювати і відпочивати, бути сильними й добрими, мужніми й зворушливими. Людяність — це те, що об’єднує їх перед лицем небезпеки і в повсякденні. 

Команда на виїзд — і броньована машина з десантниками вирушає на виконання завдання

Розрахунок артилеристів­зенітників завжди перебуває в готовності зустріти ворожі літальні апарати, тож і боєкомплект ці хлопці тримають під рукою

У будь-­яких ситуаціях міць підрозділу визначають люди. У цивільному житті  вони мали різні фахи, різні політичні чи суспільні вподобання. Та зараз їх об’єднує ненависть до окупантів і незбориме бажання визволити від них рідну землю. Спілкуючись із побратимами, переконуєшся: вони зроблені з особливого матеріалу, який не гнеться, не ламається й не піддається корозії. Завдяки їм перемога стає ближчою.

Пильність, гострий зір і маскування — три кити добового наряду з охорони розташування підрозділу

Кілька рухів гайковим ключем, витерти пил — і можна вирушати в дорогу

Юрій МЕДУНИЦЯ,
офіцер служби зв’язків з громадськістю 46 оаембр,
для «Урядового кур’єра»