Нинішній склад уряду збирається на засідання далеко не завжди за заздалегідь визначеним графіком. Це може відбутися й у вихідні, й напередодні їх увечері, як було минулої п’ятниці. Адже завдання, поставлені перед урядовцями, потребують нагальних і оперативних рішень.

На забезпечення житлом до кінця року майже 350 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, і придбання приміщення для одного дитячого будинку сімейного типу спрямовано 125,8 мільйона гривень. Ще 27 мільйонів надано на забезпечення житлом 25 родин осіб, які загинули або отримали інвалідність І—ІІ груп унаслідок бойових дій в АТО/ООС. Щорічну разову грошову допомогу отримають 819 учасників бойових дій ООС. На це окремо спрямовано цьогоріч 1,1 мільйона гривень.

А наступного року уряд ще збільшить грошову допомогу на підтримку дітей-сиріт і пенсіонерів. Із січня має зрости державна підтримка дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а з 1 липня — допомога для малозабезпечених сімей. Зокрема для дітей-сиріт і дітей, позбавлених, батьківського піклування, допомогу збільшать з 2 до 2,5 прожиткового мінімуму; для дітей з інвалідністю — з 2 до 3,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку. До таких соціальних виплат запроваджують принцип «гроші ходять за дитиною».

Підвищено з 1 липня й допомогу на дітей з малозабезпечених сімей — з 85 до 130% прожиткового мінімуму, тобто майже 6000 гривень на кожну дитину. Це стане можливим завдяки уніфікації надання допомоги на дітей одиноким матерям та малозабезпеченим сім’ям, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.

Підвищено буде й державну підтримку найуразливіших категорій пенсіонерів, котрі потребують стороннього догляду, зокрема надання їм державної допомоги на догляд обсягом 40% прожиткового мінімуму (в середньому 672 гривні щомісяця).

Схвалено рішення, яке дасть змогу 2020 року виплатити додатково по 21 тисячі гривень понад 74 тисячам молодих учителів, стаж роботи яких не перевищує 10 років. Призупинено чинність постанови, яка мала б наслідком звільнення понад 44 тисяч освітян. Прем’єр-міністр доручив міністерствам до 15 квітня 2020 року розробити проєкти змін до законів, які встановлять нову справедливу систему оплати праці педпрацівників.

Уряд продовжує оцифровувати бюрократичні процедури й документи. Можна буде відновити втрачені або викрадені посвідчення водія за допомогою онлайн-процедури. Уже незабаром їх можна буде замовити через електронний кабінет водія або Єдиний державний портал адміністративних послуг. Нові правила стосуються посвідчень нового зразка, виданих після 1 січня 2013 року.

Урядовці схвалили проєкт закону, який спростить отримання безоплатної адвокатської допомоги малозабезпеченим громадянам. По неї можна буде звертатися без довідки про доходи. Її отримання забирає багато часу і зусиль.

Запровадив Кабмін і компенсацію поштових витрат у судових справах для малозабезпечених. Рішення сприятиме адвокатам отримати відшкодування поштових витрат у справах, де вони надають безоплатну юридичну допомогу малозабезпеченим і соціально незахищеним групам населення. Зокрема держава відшкодовуватиме витрати на надсилання рекомендованих листів в апеляційних провадженнях, які раніше оплачували самі громадяни. Це підвищить якість надання правової допомоги людям, які не можуть її оплатити.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»