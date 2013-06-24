У межах візиту адміністраторки USAID Саманти Пауер в Україну віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, заступник міністра інфраструктури Олександра Азархіна та Бучанський міський голова Анатолій Федорук ознайомили американську делегацію із процесом відшкодування збитків за пошкоджене майно та підсумками роботи програми «єВідновлення», повідомляє Мінцифри.

«В історії нашої цифрової держави «єВідновлення» — одна з найскладніших послуг у реалізації та одна з найпростіших для користувача. Дуже важливо, щоб процес відбудови був максимально прозорим і доступним для українців. Послуга «єВідновлення» — це не просто подання заяви в «Дії». Це дані з реєстру, в якому зафіксовано інформацію, і її неможливо змінити. Це перевірка даних в інших реєстрах. Це робота комісії на місцях та інші інструменти, як-от антифрод, що оцінюють, наскільки ефективно використовуються кошти, які отримують громадяни. Таких проєктів не було у світі. За весь час роботи «єВідновлення» українці подали понад 27 тисяч заяв. Більш ніж 1,4 тисячі з них вже отримали фінансову допомогу на відбудову домівок», — зазначив Михайло Федоров.

За його словами, команда Мінцифри почала працювати над цифровізацією відбудови ще на початку повномасштабної війни. У березні 2022 року запрацював сервіс у «Дії» — повідомлення про пошкоджене майно. За весь час українці подали понад 468 тисяч повідомлень. Ця інформація стала основою для Реєстру пошкодженого та знищеного майна, над яким міністерство працювало спільно з Мінвідновлення за підтримки USAID/UK Aid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS».

Реєстр став фундаментом прозорої й ефективної відбудови. З одного боку, в ньому зберігається інформація про житлові будівлі та інші споруди, які постраждали через повномасштабне вторгнення. З іншого, — держава може використовувати дані, щоб розуміти масштаби збитків і раціонально планувати процес відбудови.

На першому етапі програми українці можуть подати заяву в «Дії» й отримати фінансову допомогу на ремонт пошкодженого житла. За цей час заяви подали понад 27 тисяч українців. 1,4 тисячі вже отримали кошти на загальну суму понад 114 мільйонів гривень.

Анонсовано оновлення послуги «єВідновлення» — незабаром отримати компенсацію зможуть українці, домівки яких було зруйновано.

«Я була в багатьох зонах бойових дій, у країнах, які відновлюються після воєнних руйнувань. Того, що відбувається в Україні через програму «єВідновлення», ніколи раніше не бачила. Технології дають людям змогу негайно одержувати підтримку, якої вони потребують», — сказала Саманта Пауер.

Делегація відвідала один з пошкоджених будинків у Бучі, власники якого вже отримали фінансування на ремонт пошкодженого житла за програмою «єВідновлення». На одержані кошти бучанці зможуть зробити ремонт, щоб згодом повернутися додому.