Українські заклади освіти за підтримки партнерів регулярно отримують необхідні для навчання ноутбуки та планшети. Важливо, щоб девайси розподіляли за призначенням і в заклади освіти, які дійсно цього потребують. Тому Мінцифри разом з Міністерством освіти і науки запускає інтерактивний дашборд, де кожен зможе відстежувати, які саме девайси і в які заклади освіти надійшли. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Наша команда спільно з профільним Міністерством цифровізує освіту. Діджитал-інструменти дозволяють відстежувати кожен проект, їх динаміку, результативність тощо. Дашборд — це ще один важливий крок у реалізації прозорої політики отримання та розподілу допомоги від партнерів. Завдяки дашборду всі дані є відкритими для суспільства, медіа чи освітян», — зазначив Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У дашборді є інформація про передані гаджети з лютого 2022 року. Їх можна фільтрувати за областями, населеними пунктами, кількістю, користувачами і типом обладнання. Дашборд показує локацію девайсів, автоматично обчислює, скільки отримав конкретний заклад освіти та яка потреба залишається в області.

«Дашборд — це своєрідна інтерактивна мапа України, на якій кожен охочий зможе ознайомитися з розподілом отриманого обладнання та дізнатися інформацію про надану допомогу. Ця панель є одним з інструментів забезпечення прозорості процесу розподілу девайсів між закладами освіти, областями та навіть окремими закладами освіти. Дашборд надасть можливість батькам, освітянам, громадам та ЗМІ відстежувати процес передання техніки, а наші партнери з розвитку отримають зручну систему для аналізу та оцінювання актуальних потреб», — прокоментував заступник Міністра освіти і науки Дмитро Завгородній.

Інформацію в дашборд додаватимуть, зокрема, за підтримки департаментів освіти і науки обласних військових адміністрацій. Саме вони відповідають за отримання, передавання, реєстрацію та моніторинг використання девайсів.

Крім того, більшість пристроїв під’єднуватимуть до електронної системи менеджменту. Так профільні міністерства та військові адміністрації матимуть доступ до оперативних даних щодо статусу роботи кожного ноутбука.

«Система менеджменту дозволяє нам та обласним департаментам освіти швидко ідентифікувати девайси, у яких виникли несправності, та загалом мати зворотний звʼязок щодо одержаного обладнання. Така система також дає можливість відстежувати ефективність використання гаджетів та оперативно реагувати в разі неналежного використання», — зазначила керівник директорату цифрової трансформації МОН Роксолана Швадчак.

Дашборд також має функцію зворотного зв’язку. Тож якщо в таблиці відсутні дані про те, що заклад освіти отримав техніку, або ж навпаки — навчальний заклад її не отримав, хоч це зазначено в таблиці, можна повідомити про це в спеціальній формі.