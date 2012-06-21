Нині наша країна має всі складові для успішної цифрової трансформації та розбудови цифрової економіки. Україна входить до ТОП-20 країн світу за обсягами експорту ІТ-продукції, маємо понад 100 тисяч українських ІТ-фахівців і понад 5 тисяч ІТ-компаній. Проте стоїть завдання збалансувати роботу між владою, наукою й бізнесом. Світова практика підтверджує, що замовником наукових розробок завжди виступає бізнес. Тому наука мусить працювати в гармонії з промисловістю. А уряд створюватиме для цього сприятливе регуляторне поле.
Таку позицію висловив перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час роботи форуму Digital Ukraine: «Цифрова стратегія розвитку України», який проходить у Києві за участі представників Верховної Ради, Адміністрації Президента, громадськості й бізнес-спільноти.
Сьогодні Кабінет Міністрів зробив акцент на трьох блоках питань: змінах до законодавства, які сприятимуть цифровим перетворенням у країні; інвестиційно-інноваційній політиці для стимулювання розвитку інновацій; привабленні великих інвестиційних проектів, передусім для створення цифрової інфраструктури та інших елементів цифровізації.
Найближчим часом, наголосив Степан Кубів, слід буде підтримувати розвиток високотехнологічних галузей згідно з розробленою Мінекономрозвитку Стратегією розвитку високотехнологічних галузей до 2025 року. За його словами, втілення визначених у стратегії заходів сприятиме створенню умов для стимулювання розвитку високотехнологічних галузей, широкому впровадженню інновацій в усіх сферах життя та переходу до інноваційної економіки.
«На основі найкращого світового досвіду Мінекономрозвитку розробило Стратегію розвитку високотехнологічних галузей до 2025 року, яка дасть змогу створити умови для стимулювання розвитку високотехнологічних галузей, широкого впровадження інновацій в усіх сферах та переходу до інноваційної економіки. Для координації інвестиційно-інноваційної політики працюють проектні офіси при Кабінеті Міністрів і міністерствах», — цитує слова Степана Кубіва прес-служба Міністерства економічного розвитку й торгівлі.
Спільними зусиллями напрацьовано великі інвестиційно-інноваційні проекти, зокрема впровадження 4G зв’язку, проекти у військово-промисловому, агропромисловому комплексах тощо.
До слова, форум «Цифрова стратегія розвитку України» слугує діалоговим майданчиком для об’єднання влади, громадськості й бізнесу для створення рішень для цифровізації України.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»