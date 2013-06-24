Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів нараду щодо реалізації реформи диджиталізації із представниками Мінцифри, Секретаріату Кабміну, Верховної Ради, Національного агентства з питань держслужби, Офісу реформ та іншими зацікавленими особами.

«Ефективна цифрова держава — один із десяти пріоритетів уряду на цей рік. Три ключові напрями. Перший — цифровізація послуг для громадян та бізнесу. Другий — ефективний держапарат, який працює за сучасними моделями та підходами. Третій — ефективне управління державним майном, що передбачає продовження приватизації та реформу корпоративного управління», — зазначив глава уряду. За його словами, триває робота над створенням центру уряду, щоб прибрати дублювання функцій на рівні міністерств. Розвиватиметься система HRMIS, що поліпшить управління людськими ресурсами в держорганах.

Як підкреслив Прем’єр-міністр, цифровізація стосуватиметься абсолютно всіх сфер. Стратегічна мета — всі топові послуги для бізнесу та громадян мають бути в диджиталі: «Це докорінно змінить якість наших інституцій та прибере простір для зловживань. І водночас дасть змогу оптимізувати роботу всіх органів влади».