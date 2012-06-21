Ми звикли додавати ароматні спеції до апетитного м’яса та вишуканих салатів, але спеції мають не лише смакові властивості. Вони ще й позитивно впливають на наше самопочуття та настрій.
Cosmopolitan поділився10 секретами про спеції, які обов’язково потрібно знати всім гурманам.
1. В Індії для посилення аромату спеції обсмажують. Суміш підсмажених спецій називається «масала».
2. Дослідники довели, що куркума допомагає спалювати калорії. Сприяє цьому потужний антиоксидант в складі прянощі – куркумін.
3. Спеції багаті на клітковину. Особливо багато її в паприці і кориці. У стародавні часи ці прянощі використовували при проблемах із травленням.
4. Зігрітися в холодні вечори допомагає зелений чай з сушеним імбиром або гілочкою гвоздики.
5. Шафран – одна з найдорожчих спецій у світі. Все тому, що ниткоподібна спеція збирається вручну.
6. Кожна приправа – справжнє джерело вітамінів. Наприклад, в
7. Зголодніли? Додайте в суп трішки кмину, базиліку або мускатного горіха. Ці спеції втамують голод.
8. Гостра і пряна їжа викликає виділення «гормонів задоволення» – ендорфінів, – за рахунок подразнення нервових закінчень.
9. Абсолютно всі прянощі прискорюють обмін речовин.
10. Спеції допомагають позбутися негативних рис характеру. Кориця, гвоздика, кмин позбавлять від страху. Гнів, ненависть, заздрість не люблять імбир, куркуму, фенхель. А з жадібністю, нерішучістю, схильністю до депресій допоможуть впоратися кмин, червоний і чорний перець, імбир та кардамон.