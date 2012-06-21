Вони функціональні і їх присутність в інтер'єрі урізноманітнює будь-який декор. Йтиметься про люстри з дротовим абажуром, які останнім часом набули великої популярності. Сучасні тенденції в дизайні інтер'єру говорять про те, що дротові люстри є одним із найпопулярніших предметів освітлення. Для них характерний «сирий» зовнішній вигляд і цікавий дизайн. Якщо ви вирішите купити люстру з дротовим абажуром, то ваш інтер'єр вона наповнить ковтком свіжості і стане цікавою деталлю, яка привертає увагу.

Дротові світильники найчастіше вибирають архітектори і дизайнери. Вони доречні не тільки в приміщеннях з індустріальним стилем, але і знаходять своє місце в скандинавському, ретро або вінтажному стилі. Як бачите, «дротяники» універсальні – вони підійдуть до будь-якого стилю інтер'єру. Просто потрібно правильно їх розташувати, і ви зможете довгі роки насолоджуватися оригінальним дизайнерським виглядом.

Нині асортимент дротяних світильників на ринку величезний – від насичених кольорів до різних геометричних моделей і форм. Безумовно, кожен зможе купити люстру під інтер'єр свого будинку. У сьогоднішній статті ми представимо вам наші улюблені моделі і кілька аранжувань з їх участю. Ми сподіваємося, що зможемо надихнути вас і переконати в тому, що дротові лампи – хороший вибір для ваших квартир або будинків.

Оригінальний вигляд – перша причина, чому варто купити люстру з дротовим абажуром

Всі ми прекрасно знаємо, що освітлення – дуже важливий елемент у нашому інтер'єрі. Центральне світло незамінне в будь-якому приміщенні. Дуже часто ми робимо акцент на підвісних світильниках, які створюють прекрасний настрій і є цікавою деталлю.

Дротові світильники користуються великою популярністю в першу чергу завдяки своєму оригінальному зовнішньому вигляду і довговічності. Дротові лампи, як випливає з назви, виготовляються з дроту або металевих стрижнів. Їх зовнішній вигляд нагадує лампочку, укладену в дротяний абажур. Незважаючи на те, що характер у них виразно «сирий», інтер'єр вони не пригнічують. Їх цікаві візерунки, виконані з геометричних переплетень, дають приголомшливий візуальний ефект. В основному продаж люстр здійснюється з виробів, що мають абажури виготовлені з дроту та мають одну лампочку. Щоб лампа набула ще більшої чарівності, слід використовувати декоративну лампочку. Вона обов'язково додасть світильнику шарму, стилю і цікавої форми. А також створить ефект сучасної, декоративної ажурної обстановки. «Фішкою» дротових ламп є їх зовнішній вигляд, крім цього їх дуже легко утримувати в чистоті.

Багаторазове використання

Як ми вже говорили раніше – дротяні лампи дуже універсальні. Вони впишуться в будь-який інтер'єр. Вони будуть добре виглядати як в приміщеннях в стилі лофт, так і в інтер'єрах з більш затишною атмосферою, йдеться про скандинавський, ретро або вінтажний стилі. Одна і та ж модель світильника може використовуватися як для сучасних інтер'єрів, так і слугувати в якості цікавого елемента, який відмінно впишеться в кімнати, оформлені в сучасному євростилі. Існує також безліч можливостей їх розташування:

♦Поодинокі, менші моделі з дроту можна встановити, наприклад, на кухні, над стільницею, у той час як замовити люстру більшого розміру можна для освітлення вітальні або обіднього столу.

♦ Підвісні світильники з дротовим абажуром, зазвичай, вішають трохи нижче. Завдяки такому рішенню вони залишаються на рівні наших очей, тому ніхто не може їх не помітити. Звичайно, крім декоративної ролі важлива і їх практична сторона.

♦ Дротові світильники рівномірно освітлять вибраний вами простір. Тільки не забудьте використовувати для них відповідну лампочку, яка також відіграє тут дуже важливу роль.

♦ Якщо говорити про кольорову гаму світильників, слід враховувати декор усього приміщення. Не секрет, що більшість виробників пропонують люстри виготовлені з чорного дроту. Це тому, що чорний – універсальний колір, який вписується у будь-яку композицію. Багато варіантів ви знайдете в каталогах брендів Ideal Lux (Італія), Eglo (Австрія), Mantra (Іспанія), Searchlight (Англія).

Світло, що випромінюється люстрами з дроту

Великою перевагою дротяних світильників є те, що вони не пригнічують світло. Відсутність абажуру або плафону, що закривають лампочку, гарантує комфортне освітлення навіть для великих приміщень. Вам також не потрібно турбуватися про те, що світло, яке випромінюється люстрою, може бути занадто яскравим.

Де купити люстру з дротовим абажуром в Україні

Виберіть оригінальне освітлення в інтернет-магазині Svetilnikof. Вибирайте дротові світильники, які не тільки підкреслять стиль ваших кімнат, а й обов'язково приваблять і здивують кожну людину, яку ви запросите в гості.