На вихідних в Україні у зв’язку із надходженням циклону ускладниться погода.
Про це у Фейсбуці повідомила синоптик Наталка Діденко.
«У П’ятницю погодна буде в Україні без якихось особливих змін – або хмари, або опади. Температура також без особливих метаморфоз.
На Півночі 0+5, загалом+3+9, на Півдні+7+13 градусів.
А ось протягом суботи-неділі до нас йде циклон. Тому погода ускладниться знову.
У суботу дощ, мокрий сніг та вітер – на Заході та Півночі, а в неділю, 17 грудня, складна несприятлива погода охопить більшість областей України. Особливо дістанеться Одещині, Вінниччині, Кіровоградщині, Київщині, Черкащині. Там опади можуть бути сильними.
У Києві завтра вогко хмарно та+4 градуси. У суботу побільшає опадів, у неділю – дощ та мокрий сніг, поривчастий вітер, можливе налипання мокрого снігу, зниження температури».