Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Циклон з лагідною назвою «Yulia» 25 лютого увірвався на Черкащину в супроводі дощу та мокрого снігу. Руйнівна стихія спричинила цілу низку пошкоджень будівель та падіння дерев.
За даними УДСНС України в Черкаській області, було відключено від електропостачання 51 населений пункт, повалено значну кількість дерев, зокрема пошкоджено покрівлю адміністративного будинку Тальнівського РЕМ. Для проведення аварійно-відновлювальних робіт на території області задіяні аварійні бригади. Завдяки зусиллям працівників електромереж, рятувальників, будівельників та підрозділів комунальних служб ситуація виправляється.
Однак завтра-післязавтра, за інформацією пресслужби обласного гідрометцентру, очікується новий північно-атлантичний циклон, який принесе нову порцію опадів та зниження температури повітря.