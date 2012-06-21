Цими вихідними, 28 та 29 січня у столиці пройдуть традиційні сільськогосподарські ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки за всіма групами товарів.

Так, ярмарки відбудуться:

28 січня (субота) 2017 року у:

Голосіївському районі — вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;

Дарницькому районі — вул. Ревуцького;

Деснянському районі — вул. Лісківська (в межах вулиць Милославської і Радунської), вул. М. Цвєтаєвої (у межах вул. М. Закревського та просп. В. Маяковського);

Дніпровському районі — вул. А. Малишка;

Оболонському районі — вул. Йорданська, 1-9;

Печерському районі — вул. Московська, 31/33;

Подільському районі — просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

Святошинському районі — вул. Григоровича-Барського, 7;

Солом’янському районі — вул. Стадіонна (в межах вулиць Митрополита В. Липківського та Богданівської);

Шевченківському районі — вул. Подвойського, 2-12.

29 січня (неділя) 2017 року у:

Голосіївському районі — вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Вільямса та Ломоносова);

Печерському районі — вул. І. Кудрі (в межах вул. Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);

Святошинському районі — б-р Академіка Вернадського, 79, вул. Верховинна, 81-91;

Солом’янському районі — вул. Ф. Ернста, 14-А;

Шевченківському районі — вул. Татарська, 32-38. 

КМДА