Цими вихідними, 28 та 29 січня у столиці пройдуть традиційні сільськогосподарські ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки за всіма групами товарів.
Так, ярмарки відбудуться:
28 січня (субота) 2017 року у:
Голосіївському районі — вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
Дарницькому районі — вул. Ревуцького;
Деснянському районі — вул. Лісківська (в межах вулиць Милославської і Радунської), вул. М. Цвєтаєвої (у межах вул. М. Закревського та просп. В. Маяковського);
Дніпровському районі — вул. А. Малишка;
Оболонському районі — вул. Йорданська, 1-9;
Печерському районі — вул. Московська, 31/33;
Подільському районі — просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
Святошинському районі — вул. Григоровича-Барського, 7;
Солом’янському районі — вул. Стадіонна (в межах вулиць Митрополита В. Липківського та Богданівської);
Шевченківському районі — вул. Подвойського, 2-12.
29 січня (неділя) 2017 року у:
Голосіївському районі — вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Вільямса та Ломоносова);
Печерському районі — вул. І. Кудрі (в межах вул. Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
Святошинському районі — б-р Академіка Вернадського, 79, вул. Верховинна, 81-91;
Солом’янському районі — вул. Ф. Ернста, 14-А;
Шевченківському районі — вул. Татарська, 32-38.