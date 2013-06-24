Днями відбулося перше засідання міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення досягнення Цілей сталого розвитку. Відкривав його Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов. У заході також взяли участь представники Офісу Президента України, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерств, Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй та проєкту Європейського Союзу «Підтримка комплексної реформи державного управління в Україні» (EU4PAR).

Під час заходу відбулися обговорення щодо: організації роботи міжвідомчої робочої групи та затвердження складу, плану роботи і завдань для робочих груп при міжвідомчій робочій групі відповідно до Цілей сталого розвитку; оновлення локальних завдань та індикаторів Цілей сталого розвитку в Україні; проведення добровільного національного огляду щодо Цілей сталого розвитку в Україні у 2024 році — можливості та ризики.

Нагадаємо, що Україна, як і інші країни-члени ООН, 2015 року із затвердженням Генеральною Асамблеєю ООН Порядку денного у сфері сталого розвитку до 2030 року приєдналася до глобального процесу досягнення Цілей сталого розвитку, і відтоді було започатковано інклюзивний процес їх досягнення в Україні. 17 цілей взаємодоповнюють одна одну: дії в одній сфері впливають на результати в інших, тому в розвитку мають бути збалансовані соціальна, економічна та екологічна стійкість.

Указом Президента України від 30 вересня 2019 року № 722 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» визначено Цілі сталого розвитку як орієнтир для розроблення проєктів прогнозних і програмних документів задля забезпечення збалансованості економічного, соціального та екологічного вимірів сталого розвитку України. Кожну глобальну ціль розглянуто з урахуванням специфіки національного розвитку, внаслідок чого було сформовано 86 національних завдань.

Окрім цього змінами до Регламенту Кабінету Міністрів України встановлено, що в процесі формування та реалізації державної політики враховується необхідність досягнення Цілей сталого розвитку.

«Ми стабільно та впевнено забезпечували прогрес на шляху досягнення ЦСР, але 2022 року через повномасштабне вторгнення росії під загрозу було поставлено не лише реалізацію ЦСР Україною, а й фундаментальні основи світового порядку. Зокрема, досягнення ЦСР 16 — сприяння миру та справедливості — неможливе для світової спільноти, доки триває збройна агресія росії проти нашої держави.

Але попри всі виклики Україна продовжує здійснювати послідовні кроки на шляху реалізації ЦСР. Ми плануємо й надалі інтегрувати кращі практики та досвід у післявоєнні процеси відновлення і модернізації в нашій країні. Тому основоположний принцип сталого розвитку «не залишити нікого осторонь» залишатиметься нашим пріоритетом, — зазначив Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

Досягнення ЦСР може поліпшитися за умови належної їх координації. Саме з цією метою створено міжвідомчу робочу групу з питань забезпечення досягнення Цілей сталого розвитку як механізм координації імплементації ЦСР на міжвідомчому рівні задля активізації процесу адаптації завдань та індикаторів цих цілей до конкретних умов у нашій державі.

Джерело: Департамент комунікаційСекретаріату КМУ