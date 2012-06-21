З 4 травня розпочато виплати проіндексованих пенсій для 8,4 мільйона українських пенсіонерів. Адже пенсійне забезпечення громадян становить важливий пріоритет уряду і Президента.
Про це під час брифінгу за підсумками засідання Кабміну 6 травня повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.
Вона також зазначила, що вже реалізовано ініціативу Президента, за якою пенсіонери, чия пенсійна виплата становить менше п’яти тисяч гривень на місяць, отримали допомогу у розмірі 1 тисячі гривень. І виплата цієї допомоги аж ніяк не вплине на призначення чи отримання цими людьми субсидій та інших державних допомог, а також не підлягає оподаткуванню, адже це державна цільова допомога.
Марина Лазебна зазначила, що всі допомоги, які нині надає уряд соціально уразливим верствам населення, розраховано на період карантину та 30 днів після його завершення. Та якщо уряд бачитиме, що певні верстви населення потребуватимуть допомоги й надалі, резерви для цього буде знайдено.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»