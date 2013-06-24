Ветерани та ветеранки, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, можуть одержати до 95 000 грн цільової підтримки. 1 липня розпочато приймання заяв. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

Гроші від Червоного Хреста надходитимуть на спеціальні рахунки з 1 серпня до 30 жовтня 2026 року. Їх можна використати на облаштування побуту та створення більш комфортного й безпечного житлового простору.

«Передбачено 26 видів побутової техніки на вибір, яка допоможе зробити повсякденне життя більш автономним і зручним. У переліку — спеціалізовані адаптаційні пристрої: смартфони із функціями озвучування екрана, адаптивна побутова техніка, спеціальні навігаційні системи», — розповіла очільниця уряду.

Подати заяву можна особисто, через уповноваженого представника, поштою або онлайн до структурного підрозділу з питань ветеранської політики за місцем проживання (для ВПО — за адресою фактичного проживання), повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.