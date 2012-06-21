Вчені Університету Східної Фінляндії з'ясували: щоденне відвідування сауни знижує артеріальний тиск майже на 50 % і зменшує ризик серцево-судинних захворювань. Тим самим це дозволяє зменшити ймовірність ранньої смерті від інфарктів та інсультів і продовжити життя. Стаття дослідників опублікована в журналі American Journal of Hypertension.
У довгостроковому дослідженні взяли участь 1621 людина середніх років. Артеріальний тиск у них був відносно високий і становив приблизно 140 на
Добровольців розділили на кілька груп: частина відвідувала сауну раз на тиждень, інша – два-три рази, третя група – чотири-сім разів. Здоров'я учасників відстежували протягом 22 років.
Під час дослідження гіпертонія розвинулася у 15% осіб. У тих, хто ходив у сауну два рази в тиждень, ризик підвищення артеріального тиску знизився на 24 %. У тих, хто відвідував лазню частіше, ймовірність гіпертонії була на 46 % нижче.