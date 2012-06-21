Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Сьогодні увечері в Харківському національному академічному театрі опери та балету відбудеться тематичний концерт за участі провідних солістів театру, артистів хору та великого симфонічного оркестру «Схід Opera», яким диригуватиме Павло Багінський.
Зі сцени звучатимуть уривки з українських оперних вистав, авторські та народні пісні.
Зокрема учасники святкового вечора зможуть поринути у світ увертюри до опери «Тарас Бульба» у виконанні артистів «Схід Opery», насолодитися арією Кривоноса з опери «Богдан Хмельницький», класичними українськими музичними творами та піснями.