Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Після того, як учора на екстреному засіданні група ОПЕК+ домовилася про скорочення видобутку нафти на 10 відсотків від світових поставок, «чорне» золото здорожчало більш, ніж на 1 долар за барель.
Як відомо, через останні події у світі, пов’язані з пандемією COVID-19, сталося різке падіння попиту: нафти стали закуповувати щодоби на 20 млн тонн менше, ніж це було до кризи. Загалом споживання сирої нафти впало на 20%.
До того ж, ф’ючерси на марку Brent зросли до 32,54 долара за баррель, а на WTI — до 23,67 доларів за баррель.
Як сподіваються світові економічні експерти, все це дасть змогу країнам-експортерам у подальшому уникнути катастрофи їхніх національних економік.
Три країни — Кувейт, Саудівська Аравія та ОАЕ — ухвалили рішення про ще більше скорочення видобутку нафти на своїх територіях. Так вони погодилися скоротити додатково видобуток ще на 2 млн барелів на добу.
Росія у свою чергу знизить видобуток нафти на 2,5 млн барелів на добу та таким чином, скоротить видобуток на 22,7%. Як повідомляють російські інформаційні джерела, таке рішення про скорочення РФ діятиме з травня по червень 2020 року.
Країни ОПЕК+ протягом липня-грудня 2020 року скорочуватимуть видобуток нафти на 7,7 млн барелів на добу.