Уряд ухвалив постанову, згідно з якою зростуть мінімальні оптово-відпускні та роздрібні ціни на окремі види алкогольних напоїв.
Про це повідомляє Міністерство економічного розвитку та торгівлі України.
Розмір мінімальних цін на алкоголь, який діє сьогодні, запроваджено у листопаді 2016 року. Водночас у 2017 році зросли ставки акцизного податку на переважну більшість алкогольних напоїв (горілку, лікеро-горілчані вироби, коньяк, вина, тощо). Відбулося і зростання інших складових ціни, тому сьогодні розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам на виробництво і реалізацію алкогольних напоїв.
До Мінекономрозвитку надійшли чисельні звернення учасників ринку, які наголошували, що чинні мінімальні ціни не покривають їхні операційні витрати. Внаслідок цього, на думку асоціацій виробників алкогольної продукції, послаблюється конкуренція з боку легальних виробників і збільшується частка недобросовісних виробників. Це відбувається, тому що такі компанії можуть скорочувати свої операційні витрати шляхом придбання необлікованого спирту, використання сурогатних речовин, ухилення від сплати податків, виробництва контрафактної продукції, тощо.
Щоб захистити споживачів від контрафактної та сурогатної продукції і зменшити частку тіньової економіки, Кабінет Міністрів підвищив мінімальні ціни на алкоголь. Зокрема, роздрібні ціни на горілку та лікеро-горілчані вироби збільшити на 14,0-19,41%; віскі, ром та джин - на 6,5-6,6%; коньяк (бренді) - на 12,3-29,1%; вина з додаванням спирту, ігристі - на 7,1-13,3%.