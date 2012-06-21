Ціни на овочі наприкінці червня, порівняно із аналогічним періодом минулого року, вищі у 5—16 разів. Так, кілограм молодої картоплі коштує майже 10 гривень, а капусти чи моркви — близько 20 гривень. Про це пише видання «Сегодня».
Експерти агроринку пояснюють нинішні ціни проблемами з урожаєм через холодну весну.
Як пояснив аналітик Української аграрної конфедерації Дмитро Дейна, через морозну весну ґрунтовий урожай запізнився. А тепличні овочі завжди були дорогими.
Подорожчали й інші продукти харчування: мׄ’ясо, молоко, хліб. У різних регіонах хліб подорожчав на 7—28%, ковбаса на 4—14%, м'ясо —12—32%, молоко —27—30%.
Єдиний продукт, який відчутно подешевшав — це гречка. Її вартість впала у 1,5 рази.
На думку експертів, вартість овочів ближче до середини літа знизиться,однак вона не буде такою як минулого року.
«Не думаю, що в цьому році дешеві овочі дадуть річну дефляцію, хоча невелике, на 3—5 грн/кг, зниження буде», — прогнозує пан Дейна.