Ціни на овочі наприкінці червня, порівняно із аналогічним періодом минулого року, вищі у 5—16 разів. Так, кілограм молодої картоплі коштує майже 10 гривень, а капусти чи моркви близько 20 гривень. Про це пише видання «Сегодня».

Експерти агроринку пояснюють нинішні ціни проблемами з урожаєм через холодну весну.

Як пояснив аналітик Української аграрної конфедерації Дмитро Дейна, через морозну весну ґрунтовий урожай запізнився. А тепличні овочі завжди були дорогими.

Подорожчали й інші продукти харчування: мׄ’ясо, молоко, хліб. У різних регіонах хліб подорожчав на 728%, ковбаса на 414%, м'ясо 1232%, молоко 2730%.

Єдиний продукт, який відчутно подешевшав це гречка. Її вартість впала у 1,5 рази.

На думку експертів, вартість овочів ближче до середини літа знизиться,однак вона не буде такою як минулого року.

«Не думаю, що в цьому році дешеві овочі дадуть річну дефляцію, хоча невелике, на 35 грн/кг, зниження буде», прогнозує пан Дейна. 

Телеканал новин «24»