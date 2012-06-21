Міністерство енергетики та вугільної промисловості України не бачить передумов для підвищення ціни на газ для населення у новому опалювальному сезоні, повідомила прес-служба з посиланням на заступника глави відомства Ігоря Прокопіва.
«Ніяких передумов для підвищення тарифів на газ немає. Тому мій прогноз: ціна на газ для населення у нинішньому опалювальному сезоні не зміниться», – цитує його прес-служба міністерства.
За даними Міненерговугілля, за період з 1 квітня по 1 жовтня 2017 року ціна природного газу на рівні імпортного паритету склала 5 тис. 223,06 грн за 1 тис. куб. м, що на 5,7% (на 281,06 грн) більше діючої ціни.
«Крім того спостерігається «літній» понижуючий ціновий тренд на європейських газових хабах», – резюмують в Міненерговугілля.
Між тим, згідно з вимогами постанови Кабміну №187 від 22 березня 2017 року, Міненерговугілля повинно було у термін до 1 липня 2017 року розрахувати і оприлюднити ціну імпортного паритету за 12 місяців – з червня 2016 року по травень 2017 року. Якщо ціна імпортного паритету виявиться більше, ніж на 10% від 4942 грн за 1 тис. куб. м, то на період з 1 жовтня 2017 року по 1 квітня 2018 року саме ця цифра повинна бути встановлена в якості ціни для населення і релігійних організацій (в іншому випадку, ціна залишається на старому рівні - 4942 грн).
Наразі Міненерговугілля все ще не оприлюднило ціну імпортного паритету.
Також в міністерстві заявляли, що через п'ять років Україна зможе повністю припинити імпорт газу з інших держав і стати повністю незалежною в цьому питанні за рахунок нарощування внутрішнього видобутку.