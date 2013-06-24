Україна зацікавлена, щоб австрійський бізнес брав участь у гуманітарному розмінуванні нашої держави. Про це йшлося під час зустрічі Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з Президентом Національної ради АвстріїВольфгангом Соботкою та делегацією австрійських парламентарів. Денис Шмигаль подякував Австрії за всебічну гуманітарну, економічну й фінансову допомогу, зокрема для оперативного відновлення об’єктів критичної інфраструктури.

«Гуманітарне розмінування — один з фундаментальних елементів відбудови. Цінуємо допомогу в розмірі 2 мільйони євро на цей напрям», — наголосив очільник уряду.

Сторони обговорили пункти формули миру Президента Володимира Зеленського від ядерної до продовольчої безпеки. Денис Шмигаль наголосив, що потрібно дати рішучу спільну відповідь на будь-який шантаж росії. Зокрема, важливо надалі посилювати санкції.

Вольфганг Соботка заявив про готовність Австрії підтримати Україну під час переговорів про вступ у ЄС, оскільки йдеться про стабільність, безпеку та спільний економічний розвиток, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ.