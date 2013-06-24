Солідарність з Україною Польща повсякчас засвідчує всебічною підтримкою, зокрема оборонною. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, спілкуючись із Прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, подякував дружній країні за це, підкресливши, що наша держава цінує вагому оборонну підтримку Польщі. Співрозмовники обговорили подальшу співпрацю в постачанні військової техніки і тренування українських військових. Прем’єри скоординували підготовку до конференції відновлення України в Лондоні, від якої наша держава очікує нових домовленостей та конкретних проєктів.

Денис Шмигаль подякував Польщі за надання допомоги Державній службі України з надзвичайних ситуацій у вигляді техніки та обладнання для ліквідації наслідків теракту росії на Каховській гідроелектростанції. Зокрема, польські колеги підсилили українських рятувальників пожежними мотопомпами великої потужності. Польща разом з іншими європейськими країнами надала гуманітарну допомогу Україні в межах Механізму цивільного захисту Євросоюзу.