Кабінет Міністрів України затвердив Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами. Документ схвалено для продовження реалізації реформи, яка є частиною зобов’язань України на шляху до ЄС. Про це повідомляє Урядовий портал.

Документ встановлює:

порядок отримання ліцензії підприємствами, які мають намір працювати з небезпечним відходами – здійснювати їх збір, зберігання, оброблення, видалення;

організаційні, кадрові та технологічні вимоги до таких підприємств та їх устаткування.

Лише за офіційною статистикою до війни в Україні щороку утворювалося понад 500 тис. тонн небезпечних відходів. Місця складування таких відходів переважно не відповідали вимогам екологічної безпеки. Більшість з них або були заповнені на 90% від проєктної потужності, або взагалі переповнені.

Окрема проблема – утилізація таких відходів лише на папері та демпінг цін на ринку. Це призводило до потрапляння відходів на звалища або у лісосмуги.

«Це та невидима загроза, про яку люди чують, але не бачать кожного дня. Водночас, лише одна акумуляторна батарея, яка потрапляє у річку, наносить шкоди більше, ніж тисячі тонн відходів від промисловості. Реформа управління відходами, яка наразі запущена в Україні, встановлює цивілізовані правила і у цьому секторі», – відзначив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Тож відтепер, щоб мати право здійснювати операції з небезпечними відходами, підприємствам потрібно зробити два кроки:

Пройти передліцензійну перевірку. Такі перевірки проводитимуть за заявами суб’єктів господарювання працівники Міндовкілля. Зокрема, безпосередньо на місці встановлюватимуть наявність та відповідність матеріально-технічної бази підприємства технологічним вимогам, правилам технічної експлуатації установок та техрегламентам.

Міністерством вже затверджено Порядок здійснення відповідних перевірок. Документ зареєстрований у Міністерстві юстиції 4 грудня 2023 року за №2099/41155.

Тож суб’єкти господарювання можуть заходити на Інформаційну систему управління відходами на ЕкоСистемі та подавати заяви на проходження перевірки. У разі наявності особистого кабінету така дія займатиме декілька хвилин – система автоматично згенерує заяву із наявних у неї даних.

Подати документи для отримання ліцензії відповідно до затверджених Ліцензійних умов.

Такий підхід дозволить Україні вирішити накопичені проблеми із небезпечними відходами, забезпечити належний рівень екологічної безпеки в країні та далі рухатися “дорожньою картою” реалізації реформи та приєднання до ЄС.