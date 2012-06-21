Дедалі частіше РФ стає фігурантом скандалів, розбирати які доводиться на рівні Ради Безпеки ООН. Не встигли забутися вихиляси її делегації у справі лондонського отруєння родини Скрипалів, як на порядок денний вийшло застосування проти мирного населення хімічної зброї режимом сирійського диктатора Башара Асада.
Представники всіх цивілізованих країн намагаються вплинути на росіян цивілізованими засобами, схилити РФ до виконання її міжнародних зобов’язань. Ситуація дуже нагадує чи то батьківські збори, чи то педраду в школі, коли зібрання вчителів і батьків закликає до розуму якогось двієчника й порушника дисципліни. Натомість той нахабно качає права, брехливо доводить свою непричетність до розбитих шибок і синців однокласників.
Тільки ось російська делегація в Радбезі ООН має право вето, яким користується завжди, коли постає потреба захистити своїх протеже або ж приховати сліди їхніх і, що вже приховувати, власних злочинів. Нічого нового не сталося й цього разу. Росіяни заблокували американський проект резолюції, співавторами якого були Канада, Франція, Нідерланди, Перу, Польща, Велика Британія, Швеція й Туреччина. Він передбачав створення незалежного механізму розслідування хімічних атак у Сирії. У ролі друзів Кремля виступила Болівія. Китай вирішив залишитися в тіні, тобто утримався.
Як бачимо, прихильників Москви дедалі меншає, що не заважає їй цинічно обдурювати світ, продовжуючи гнути лінію дубової радянської дипломатії. Мовляв, нічого не знаємо, нічого не бачили, нічого не робили, все підлаштовано, жертви постановочні тощо…
Щоправда, кремлівський проект резолюції також зазнав фіаско. Підтриманий цього разу Китаєм, документ ставив за мету виправдати злочини проти людяності, скоєні військами Асада. Втішає, що постійний представник США в ООН Ніккі Хейлі на засіданні Радбезу жорстко заявила: США дадуть відповідь на хімічну атаку в Сирії незалежно від того, ухвалить Рада Безпеки резолюцію чи ні. Президент Дональд Трамп також налаштований рішуче. Схоже, у західних демократій уривається терпець від непередбачуваних дій господаря Кремля, який ніби спеціально наривається на адекватну міжнародну реакцію. А те, що вона буде, не викликає жодних сумнівів.
Дональд Трамп і прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей одразу засудили цю хімічну атаку. У телефонній розмові вони домовилися не допускати застосування хімічної зброї надалі. Що це означає, можемо дізнатися вже найближчим часом, адже американська сторона не звикла залишати без відповіді прояви зухвальства кремлівських хуліганів.
Вітчизняне МЗС також виступає за притягнення до відповідальності виконавців та замовників вбивства людей у сирійському місті Дума, яке сталося 7 квітня. «Вкотре наголошуємо на відповідальності Росії, яка перетворила Європу та Близький Схід на полігон випробування своєї зброї», — йдеться в заяві наших дипломатів.
Своє бачення ситуації висловило після засідання й представництво Польщі при Радбезі ООН. На сторінці у Тwitter польські дипломати написали: «Росія знову підірвала здатність Радбезу виконувати основні зобов’язання в межах своїх повноважень для підтримання миру». В іншому повідомленні польське представництво підкреслило, що через російське вето вкотре не вдалося створити незалежний механізм з розслідування застосування хімічної зброї в Сирії.
Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»