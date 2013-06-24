Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна особисто вручила посвідчення учасника бойових дій (УБД) захисникам­добровольцям. Ідеться про українських цивільних осіб, які в перший місяць повномасштабного російського вторгнення — з 24 лютого по 25 березня 2022 року — самостійно або у складі добровольчих формувань стали на захист України, проте не були оформлені до складу будь­яких військових формувань або правоохоронних органів.

Ці цивільні особи у перші дні війни за покликом серця стали на захист рідної країни. Разом із силами безпеки і оборони вони вибивали російських окупантів з Київської області та інших регіонів країни. Завдяки плідній комунікації та співпраці їхнього невеликого підрозділу із ЗСУ вдалося знешкодити понад 280 одиниць військової техніки ворога на підступах до Києва.

«Дякую вам за захист! Ваш внесок у визволення України від ворога беззаперечний, ви заслуговуєте на статус учасника бойових дій та відповідні соціальні гарантії від держави. Мінветеранів робить усе можливе, щоб усі цивільні захисники і захисниці, які боронили рідну країну, отримали офіційний статус і державну підтримку», — наголосила Юлія Лапутіна.

Як повідомляє Мінветеранів, було врегульовано питання надання статусу УБД добровольцям — цивільним особам, які брали безпосередню участь у захисті України, проте не були оформлені до складу будь­яких сил безпеки та оборони. Тож при міністерстві працює міжвідомча комісія, яка приймає документи для присвоєння таким особам відповідного статусу.

Перелік документів та механізм встановлення статусу УБД визначено порядком надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримуванні збройної агресії російської федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з воєнною агресією російської федерації проти України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 20 серпня 2014 року №413.

Для подання заяви з документами або отримання інформації необхідно звернутися до Міністерства у справах ветеранів України за адресою: 01001, м. Київ, провулок Музейний, 12 або за телефоном 063­688­95­96.