Про це йдеться в розпорядженні Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 року № 826-р «Про внесення змін у додатки 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 р. № 660» опублікованого в сьогоднішньому номері газети «Урядовий кур’єр».
У розпорядженні зокрема йдеться про внесення змін у додатки 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 року № 660 «Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову в жовтні — листопаді 2017 року».
Таким чином цим розпорядженням уряд збільшив чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу до Збройних Сил восени 2017 року на 2000 осіб. У Збройні Сили України призвуть 8360 осіб, в Національну гвардію — 3500 і в Держспецтрансслужбу — 600 новобранців.
У розпорядженні перераховано кількість громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу у жовтні — листопаді 2017 року з областей та міста Києва , а також оприлюднено обсяг видатків для проведення призову громадян України на строкову військову службу на цей період.