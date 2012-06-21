Прем’єр-міністр Володимир Гройсман провів у форматі Антикризового енергетичного штабу нараду з питань проходження підприємствами паливно-енергетичного комплексу осінньо-зимового періоду 2016/17 року. Відкриваючи захід, глава уряду чітко пояснив присутнім, що нині треба знайти відповіді на низку важливих запитань, щоб приймати вчасно необхідні рішення. «Газ, електроенергія, вугілля, споживання, усі логістичні питання, інші проблемні питання, які можуть виникати. Для мене важливо, щоб люди були зі світлом, електроенергією, теплом, у затишку, у спокої. І це ваш безпосередній обов’язок виконувати ці завдання», — зазначив Прем’єр, звертаючись до членів Антикризового енергетичного штабу.
Він також наголосив на необхідності вжити всіх заходів для того, щоб країна стабільно пройшла осінньо-зимовий період. Зокрема, слід якісно попрацювати у штатному режимі під час новорічних та різдвяних свят.
Слова Володимира Гройсмана цитує департамент інформації та комунікацій із громадськістю Секретаріату КМУ: «Я просив би, щоб усі на місцях дали дуже чіткий сигнал — регулятор, обленерго, — одне слово, усі належно мають провести новорічні свята і не залишити людей сам на сам із проблемою. Наполягаю, роботу слід організовувати так, щоб були тепло, світло і не виникало позаштатних ситуацій».
Глава уряду заслухав інформацію відповідальних органів щодо стану забезпеченості та споживання енергетичних носіїв. Учасники наради також обговорили проблемні питання, які виникають під час проходження опалювального сезону. Найголовніше з них — погашення боргів за теплоенергію на місцях. А ще Прем’єр подякував усім відповідальним органам за злагоджену та командну роботу на початку опалювального сезону.
У нараді взяли участь: віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон, віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, міністр інфраструктури Володимир Омелян, голова правління ПАТ «Укрзалізниця» Войцех Балчун, директор ДП «Держвуглепостач» Андрій Плюнгін, генеральний директор ПАТ «Центренерго» Олег Коземко, голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв, президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський, директор ДП «Енергоринок» Юрій Гнатюк, генеральний директор ТОВ «ДТЕК» Максим Тімченко, заступник генерального директора ПАТ «Донбасенерго» Олег Ларіонов.
Лора ВОВК
для «Урядового кур’єра»