Упродовж року в нашій країні відкрили 93 нових центри надання адміністративних послуг (ЦНАП). Загалом в Україні працює 767 таких центрів, до 2020 року планують довести їх кількість до 1000. Такі центри щорічно надають близько 20 мільйонів різноманітних адміністративних послуг. Наприклад, послуги з видачі паспорта громадянина України, державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи — підприємця, реєстрації місця проживання фізичних осіб.
«Ми хочемо, щоб кожен отримував від держави якісні адмінпослуги. Наша мета — забезпечити населення географічною доступністю до центрів надання адміністративних послуг. Особливо жителів сільської місцевості та об’єднаних територіальних громад. Завдяки новоствореним центрам понад 900 000 громадян можуть дістатися найближчого ЦНАПу менш як за 30 хвилин», — пояснив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.
Спільне дослідження Мінекономрозвитку та Офісу реформи адміністративних послуг визначило, скільки саме й де потрібно створити нових ЦНАПів, щоб забезпечити доступність адміністративних послуг для 99% громадян не далі як за півгодини їзди на автомобілі або громадському транспорті, повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.
Керівник Офісу реформи адміністративних послуг Володимир Семеніхін зазначає: «Окрім географічної доступності, важлива якість обслуговування. Існує міф, що ЦНАПи лише генерують скарги. Але пілотне опитування відвідувачів центрів засвідчило, що середній рівень задоволеності громадян становить 85%. Це високий результат, який доводить, що ЦНАПи здебільшого задовольняють очікування громадян щодо якості наданих послуг».
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