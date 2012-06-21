Україна знаходиться напередодні великодніх свят. Тому вже з 8 по 23 квітня в самому центрі столиці, на Софійській площі, відбудеться VII Всеукраїнський Фестиваль Писанок. Організатором заходу є мистецький проект Folk Ukraine.
Фестиваль охопить Софійську, Михайлівську площі і Володимирський проїзд.
Варто зауважити, що На Софійській площі будуть представлені 374 роботи художників у напрямку «авторська писанка-мальванка».
Також киян та гостей столиці чекає Всеукраїнська колекція традиційних писанок, яка буде представляти особливості кожного регіону України. Колекція розташується на площі під шатрами і налічуватиме понад 50 000 писанок.