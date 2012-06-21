Учасники антитерористичної операції (АТО) в першому півріччі поточного року отримали у власність 12,2 тис. земельних ділянок загальною площею 16,86 тис. га, що на 23% більше, ніж за аналогічний період 2016 року, повідомила прес-служба Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.
«За 6 місяців 2017 року учасники АТО отримали у власність 12,2 тис. земельних ділянок загальною площею 16,86 тис. га. За аналогічний період 2016 року у власність військовослужбовцям надано 10,8 тис. земельних ділянок загальною площею 12,92 тис. га. тобто, в 2017 році показники зросли на 11% і 23% відповідно», — йдеться в повідомленні.
За даними прес-служби, найбільше ділянок військовослужбовці отримали в Кіровоградській (1,4 тис. ділянок), Вінницькій (1,2 тис.) та Київській (1,18 тис.) областях.
Згідно з повідомленням, за звітний період учасники АТО подали в органи Держгеокадастру 36,6 тис. заяв на отримання ділянок, 72% з яких були задоволені. У відомстві прогнозують, що в третьому кварталі 2017 року темпи передачі земельних ділянок учасникам АТО та іншим категоріям громадян сповільняться в зв'язку з введенням нових правил управління державними сільгоспземлями. Зокрема, 7 червня Кабінет міністрів прийняв постанову, згідно з якою між землями, переданими в користування на відкритих аукціонах, і землями, переданими безоплатно, встановлений паритет у співвідношенні 1:0,25. При цьому Держгеокадастр очікує, що в четвертому кварталі 2017 року позитивна динаміка передачі земель відновиться.