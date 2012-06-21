Цього року до першого класу піде 400 тисяч учнів. Про це журналістам перед засіданням уряду заявила міністр освіти і науки Лілія Гриневич, передає УНН.
«У нас понад 400 тис. учнів першого класу, які сядуть за парти», — сказала Л.Гриневич.
Вона додала, що учні навчатимуться на оновленою минулого року програмою.
«Але цього року ми пропонуємо оновлення програми для 5—9 класів», — уточнила Л.Гриневич.
Вона також зазначила, що проблеми з підручниками цього року не буде.
За даними міністра, останні партії книг для 9-х класів вже доїжджають на місця.
«Школи готові до нового навчального року. Зараз є ситуація, що по деяких школах ще не завершені ремонти, але це дуже великі капітальні реконструкції, які потребують не кількох місяців літніх, а потребують навіть року роботи», — сказала Л.Гриневич.
Вона зазначила, що в таких випадках діти навчатимуться в інших приміщеннях.
«1 вересня абсолютно всі діти, всі учні сядуть за парти і розпочнеться навчання», — підкреслила міністр.
Вона нагадала, що на сільських територіях цього року відкрито додатково 201 опорну школу.