Жахливі удари росії по Кривому Рогу та Сумах демонструють, що путін прагне продовжувати війну, а не шукати миру, і вимагають рішучих кроків Європи на посилення українських і власних спроможностей, збільшення тиску на агресора і пришвидшення інтеграції України в ЄС. Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив 14 квітня під час онлайн-виступу на Раді міністрів закордонних справ ЄС, яка відбулася в Люксембурзі.