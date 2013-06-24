Держава фінансує путівки для тих, хто найбільше потребує підтримки. Хто може отримати безоплатну путівку, скільки дітей відпочинуть і що варто знати про «Артек» – дивіться в інфографіці. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
#зміниЄ
Держава фінансує путівки для тих, хто найбільше потребує підтримки. Хто може отримати безоплатну путівку, скільки дітей відпочинуть і що варто знати про «Артек» – дивіться в інфографіці. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
#зміниЄ
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