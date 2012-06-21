Третього лютого у більшості регіонів України прогнозують опади. Найтепліше буде на заході - до +8°, повідомляє УНІАН.
У столиці сьогодні йтиме мокрий сніг, вдень 0°. Вітер південний і південно-східний, до 4.9 м/с.
У Львові 3 лютого очікується мокрий сніг, температура повітря вдень +4°. Вітер мінливий, легкий.
У Луцьку сьогодні очікуються опади. Температура повітря вдень +2°. Вітер мінливий, до 2.4 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці в п'ятницю очікується сніг з дощем. Температура +2°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +7°, вітер південний і південно-західний, до 6.1 м/с.
У Харкові пройде сніг. Температура до -5°, вітер південно-східний, помірний.
У Сімферополі сьогодні мінлива хмарність. Температура вдень +6°. Вітер південний і південно-східний, до 5.2 м/с.
У Дніпрі снігопад. Температура повітря -0°. Вітер південний і південно-східний, помірний. Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень 0°. Вітер мінливий, до 4.3 м/с.
У Краматорську в п'ятницю невелика хмарність, вдень -2°. Вітер південний і південно-східний, слабкий.
У Сєвєродонецьку без опадів, температура вдень -6°. Вітер східний та південно-східний, до 4.1 м/с.