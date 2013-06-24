З початку року українські аграрії отримали майже 31,8 мільярда гривень банківських кредитів на розвиток господарств. З них за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» 4,7 тисячі підприємств отримали 17,8 мільярда гривень. Про це повідомляє Урядовий портал.
Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:
- Київська – 7,06 млрд гривень;
- Вінницька – 3,5 млрд гривень,
- Дніпропетровська – 2,6 млрд гривень;
- Кіровоградська – 2,35 млрд гривень;
- Одеська – 2,1 млрд гривень;
Разом з тим за програмою «Доступні кредити 5-7-9» найбільше отримали підприємства таких областей:
- Кіровоградська - 1,97 млрд гривень - для 697;
- Вінницька – 1,9 млрд гривень виділено для 610 господарств;
- Одеська - 1,8 млрд гривень - для 466;
- Київська - 1,6 млрд гривень - 354 господарств.
Довідково
Програма «Доступні кредити 5-7-9» спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5–9% річних, залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва.