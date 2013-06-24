З початку року українські аграрії отримали майже 31,8 мільярда гривень банківських кредитів на розвиток господарств. З них за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» 4,7 тисячі підприємств отримали 17,8 мільярда гривень. Про це повідомляє Урядовий портал.

Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:

Київська – 7,06 млрд гривень;

Вінницька – 3,5 млрд гривень,

Дніпропетровська – 2,6 млрд гривень;

Кіровоградська – 2,35 млрд гривень;

Одеська – 2,1 млрд гривень;

Разом з тим за програмою «Доступні кредити 5-7-9» найбільше отримали підприємства таких областей:

Кіровоградська - 1,97 млрд гривень - для 697;

Вінницька – 1,9 млрд гривень виділено для 610 господарств;

Одеська - 1,8 млрд гривень - для 466;

Київська - 1,6 млрд гривень - 354 господарств.

Довідково

Програма «Доступні кредити 5-7-9» спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5–9% річних, залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва.