З початку року за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» 6,1 тисячі підприємств отримали 23,2 мільярда гривень. Загалом цьогоріч 7,8 тисячі українських агропідприємств отримали понад 39 мільярдів гривень банківських кредитів на розвиток господарств. Про це повідомляє Урядовий портал.
Зокрема, за програмою «Доступні кредити 5-7-9» найбільше отримали підприємства таких областей:
- Кіровоградська - 2,6 млрд гривень виділено для 871 господарств;
- Вінницька – 2,5 млрд гривень - для 780 господарств;
- Одеська - 2,29 млрд гривень - для 588;
- Київська - 2,28 млрд гривень - 506 господарств.
Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:
- Київська – 7,76 млрд гривень виділено для 605 підприємств;
- Вінницька – 4,15 млрд гривень – для 921;
- Дніпропетровська – 3,3 млрд гривень – для 510;
- Кіровоградська – 3 млрд гривень – для 1 014;
- Одеська – 2,8 млрд гривень – для 696.
Довідково
Програма «Доступні кредити 5-7-9» спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5–9% річних, залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва.