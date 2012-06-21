Поблизу міста Датун у китайській провінції Шаньсі компанія Panda Green Energy побудувала першу у світі сонячну електростанцію у формі панди. Зараз станція працює із неповною потужністю 50 мегават, йдеться на The Mashable.
Побудова сонячної електростанції у формі панди розпочалася у листопаді 2016 року після підписання компанією Panda Green Energy угоди із Програмою розвитку ООН.
Після повного запуску електростанція вироблятиме до 3,2 мільярда кВт/год. Розробники розраховують, що термін її експлуатації становитиме 25 років. Вони підрахували, що за чверть століття діяльності вона виробить електроенергії стільки ж, скільки утворюється при спалюванні 1056 мільйонів тонн вугілля.
Це допоможе скоротити кількість шкідливих викидів у атмосферу на 2,7 мільйона тонн.