Групам швидкого реагування поліції в районах Одеської області буде надано 77 автомобілів. З такою ініціативою виступив голова Одеської обласної адміністрації Максим Степанов і вніс це питання в порядок денний найближчої сесії обласної ради.
Останніми роками криміногенна ситуація в Одеському регіоні дуже загострилася і вже давно змушує говорити про повернення 1990-х. Навіть на сесії облради, траплялося, демонстрували документальні стрічки про злочинну сваволю на півночі області, про напади на фермерів і підприємців з грабунками і побиттям, коли злочини так і не було розкрито.
Різке зростання рівня злочинності в регіоні зауважив і глава держави під час робочого візиту на Одещину в січні цього року.
«У селах Одеської області такий розгул злочинності, що люди ввечері бояться вийти з дому. Повна безкарність. Люди залякані. Про який туризм говоримо, якщо навіть місцеві живуть у страху», — написав на своїй сторінці в Facebook Максим Степанов. Спецавтомобілі, на думку очільника області, «дадуть змогу нашій поліції швидко реагувати на злочини, а людям перестати нарешті боятися. Це продовження нашої спільної роботи з Нацполіцією в сфері безпеки в області. Ми почали з п’яних на дорогах і спільного патрулювання, тепер продовжуємо», — зазначив М. Степанов.
27 мільйонів гривень на придбання 77 спецавтомобілів (у середньому по 3 на кожен район) — це ті додаткові кошти, які область отримала завдяки програмі легалізації зарплат. Закуплять авто в межах комплексної програми «Безпечна Одещина», яку розраховано на два роки і передбачає використання 153,5 мільйона гривень з обласного бюджету.